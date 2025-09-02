В России заявили о разрушении западной блокады после одного соглашения с Китаем

Депутат Делягин: «Сила Сибири-2» — окончательное разрушение западной блокады

Подписание в Китае меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» — это окончательное разрушение западноевропейской блокады против России, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это гарантия сбыта сырья, которое мы пока еще перерабатываем. Это перенаправление газа. Потому что Европа от него отказалась. Соответственно, мы находим нового потребителя. В целом это позитивно. Это окончательное разрушение западноевропейской блокады», — заявил Делягин.

Теперь уже есть гарантия того, что этот газ не будет использоваться для уничтожения наших солдат, офицеров и мирного населения Михаил Делягин зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в Китае подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

Он уточнил, что подписание состоялось во вторник, 2 сентября, на основании публичного заявления, сделанного лидерами трех задействованных в проекте стран — России, Китая и Монголии. По его словам, договоренность по «Силе Сибири-2» рассчитана на 30 лет.