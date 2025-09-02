Россия
В российском городе школьников перевели на дистант в первый день занятий из-за атаки БПЛА

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Ростове-на-Дону учащихся школы № 115 перевели на дистанционное обучение в первый день занятий из-за ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского города Александр Скрябин в Telegram-канале.

Он пояснил, что занятия в прежнем режиме возобновятся, как только завершатся необходимые мероприятия в поврежденном после ударов дронов доме.

Скрябин пообещал размещать дополнительную информацию для родителей учащихся через внутришкольные чаты.

Он отметил, что в результате атаки беспилотников пострадали два дома. 320 жителей одного из них эвакуировали — в квартире нашли неразорвавшийся снаряд. Людей направили в пункт временного размещения (ПВР), который развернули в школе № 115.

Глава Ростова-на-Дону подчеркнул, что саперам уже удалось вынести снаряд из дома.

В ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область, над регионом было уничтожено 13 беспилотников. В результате атаки оказались повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. По последним сведениям, пострадали четыре человека, в том числе и ребенок.

    Все новости