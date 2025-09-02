Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:52, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

В Японии обнаружили порнодвойника исполняющего похабные песни российского треш-блогера

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Trismegist san / Shutterstock / Fotodom

Российские пользователи обнаружили японского порнодвойника треш-блогера Игоря Вихорькова, известного исполнением похабных песен. Изображение, на котором они увидели очень похожего на звезду российского нижнего интернета человека, опубликовал житель Японии с ником yjmnsub в соцсети X.

В посте он разместил сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение порноактера, известного под псевдонимами Taкуя Сайдзе и KBTIT.

В комментариях к публикации российские пользователи удивились тому, насколько порноактер похож на Вихорькова, некоторым начали публиковать фотографии российского блогера и его цитаты. «Вот это *** себе», «Вперед, братья славяне, расскажем им да покажем, кто такой Игорь Вихорьков», «Он очень похож на Игоря Вихорькова», «Культурный обмен, так сказать», «Домашнее задание, слушаем» — написали они.

Материалы по теме:
«Все будет чики-пики» Россиянка скандалит и дерется с мужем на камеру. Как она стала звездой и попала на Первый канал?
«Все будет чики-пики»Россиянка скандалит и дерется с мужем на камеру. Как она стала звездой и попала на Первый канал?
29 октября 2024
Пошлые песни и пуки на камеру. Как Игорь Вихорьков стал героем интернета и почему у него столько фанатов?
Пошлые песни и пуки на камеру. Как Игорь Вихорьков стал героем интернета и почему у него столько фанатов?
26 февраля 2025

Кроме того, пользователь с ником redcord91 перевел одну из пошлых песен Вихорькова на японский язык.

Вихорьков стал популярен в 2024 году благодаря юмористическим роликам и пошлым песням. В видео блогер шутит в основном на сексуальную и туалетную тему. Многочисленные фанаты Вихорькова прозвали его Светлоликим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали руководителей крупнейшего в стране объединения строителей. В чем их обвиняют?

    В российском регионе задержан расправившийся с «женщиной-дюймовочкой»

    Российского депутата приняли за участника СВО и обыскали в аэропорту

    Москвичам рассказали о погоде на неделе

    Мать российской актрисы сбила самокатчица

    В правительстве России рассказали о работе над поставками свинины в Китай

    Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

    Патрушев раскрыл причины интереса Японии к Курилам

    В Кремле рассказали о подготовке еще одной встречи Путина

    В Японии обнаружили порнодвойника исполняющего похабные песни российского треш-блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости