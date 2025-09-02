В Японии обнаружили порнодвойника исполняющего похабные песни российского треш-блогера

Российские пользователи обнаружили японского порнодвойника треш-блогера Игоря Вихорькова, известного исполнением похабных песен. Изображение, на котором они увидели очень похожего на звезду российского нижнего интернета человека, опубликовал житель Японии с ником yjmnsub в соцсети X.

В посте он разместил сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение порноактера, известного под псевдонимами Taкуя Сайдзе и KBTIT.

В комментариях к публикации российские пользователи удивились тому, насколько порноактер похож на Вихорькова, некоторым начали публиковать фотографии российского блогера и его цитаты. «Вот это *** себе», «Вперед, братья славяне, расскажем им да покажем, кто такой Игорь Вихорьков», «Он очень похож на Игоря Вихорькова», «Культурный обмен, так сказать», «Домашнее задание, слушаем» — написали они.

Кроме того, пользователь с ником redcord91 перевел одну из пошлых песен Вихорькова на японский язык.

Вихорьков стал популярен в 2024 году благодаря юмористическим роликам и пошлым песням. В видео блогер шутит в основном на сексуальную и туалетную тему. Многочисленные фанаты Вихорькова прозвали его Светлоликим.