Наука и техника
16:21, 2 сентября 2025Наука и техника

Вертолет «Ансат» с ВК-650 совершил первый полет

Вертолет «Ансат» с российскими двигателями совершил первый полет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Импортозамещенная версия многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В совершила первый полет. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

В ходе полета экипаж оценил устойчивость и управляемость вертолета. Также была проверена работоспособность оборудования и основных систем «Ансата».

«Сейчас основная задача для наших производителей — успешно пройти все этапы сертификационных испытаний, по итогам которых можно будет приступать к серийным поставкам», — сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Импортозамещенный «Ансат» получил фюзеляж с улучшенной аэродинамикой, в котором увеличили долю композитных материалов. Также специалисты внедрили новую систему управления с автопилотом, который позволяет летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

В феврале Антон Алиханов сообщил, что первые пассажирские самолеты Ту-214 поставят заказчикам в 2025 году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности России.

