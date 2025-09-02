Мир
Во Франции рассказали об истеричной реакции Евросоюза на поездку Фицо в Китай

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jade Gao / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вызвал сильное недовольство в Европейском союзе (ЕС) из-за своей поездки в Пекин. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого в мае 2024 года едва не застрелил проевропейский и пронатовский активист, только что объявил, что отправляется в Китай... И это приводит в истерику ЕС и проевропейскую оппозицию в его стране, которые просят его не ехать!» — рассказал он.

При этом, по мнению Филиппо, Франция должна активнее участвовать в построении многополярного мира и перестать подчиняться устаревшему евроглобалистскому порядку. «Для этого выйдите из ЕС, выйдите из НАТО. Будьте свободной Францией, которая сияет!» — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Президент России подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии.

