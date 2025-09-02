Забота о себе
2 сентября 2025

Врач указала на неожиданные психологические бонусы осени

Психотерапевт Крашкина: Осень подходит для саморефлексии и новых хобби
Фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Осенью можно улучшить ментальное здоровье, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. На неожиданные психологические бонусы этого времени года она указала в беседе с РИАМО.

По словам Крашкиной, осень создает уникальные возможности для саморефлексии и самосознания, так как символизирует перемены и переходы. В это время года врач посоветовала ставить новые цели и переосмысливать жизненный путь. Прогулки по осенним паркам и лесам, наслаждение красотой осенних пейзажей могут способствовать расслаблению и улучшению настроения, добавила специалистка.

Крашкина также назвала осень идеальным временем для начала новых хобби или занятий: чтения, рукоделия или кулинарии. Психотерапевт посоветовала в это время периодически отдыхать и выходить на свежий воздух, чтобы восстановить внутренний баланс и настроиться на позитивное восприятие окружающего мира.

Ранее психотерапевт Ребекка Виваш назвала раздражающую любого партнера фразу. По ее мнению, реплика «решай сам» может вывести из себя каждого, кто ее слышит.

