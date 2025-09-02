Жена Александра Цекало снялась в трусах с надписью «святой дух»

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала фигуру в бикини после похудения

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин снялась в купальнике после похудения. Соответствующие посты появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя актриса поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в белом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и надписью Father («Отец») и Son («Сын») и трусов с завязками на бедрах с фразой Holy Spirit («Святой дух»).

При этом на части кадров образ знаменитости дополняли бежевая панама и крошечное парео.

В августе Дарина Эрвин раскрыла причину похудения.