15:05, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» из Африки рассказала о вызывающих страх поездках на родину

Юмористка Белла Малу из Африки заявила, что ездит в Гвинею как турист
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Лиза Варвара Аранова / VKvideo

Известная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Белла Малу, гвинейка по происхождению, рассказала о поездках в Африку, которые вызывают у нее недоумение и страх. Подробностями из таких путешествий она поделилась в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Она рассказала, что она ездит на родину преимущественно как турист. По словам юмористки, это проявляется в том числе в том, как к ней и ее спутникам относятся местные жители. «Нас сильно ограждают. Мы были на каком-то озере, нам не разрешили туда даже по колено зайти. Потому что "вода не любит чужаков"», — вспомнила Малу. Она объяснила, что, согласно легенде, если в воде будут стоять местный житель и приезжий, то второй утонет.

Звезда «Женского стендапа» добавила, что во время поездок в Гвинею она так же, как и местные жители, начинает верить в высшие силы и бояться их возмездия. «Ты чуть-чуть слушаешь, что происходит, и подмечаешь какие-то вещи. Ты не можешь себе их объяснить», — заключила юмористка.

Ранее Малу заявила о желании все бросить и уехать в Африку. Она призналась, что в ее родной стране можно комфортно жить на 50 тысяч рублей в месяц.

