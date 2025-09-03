Ценности
52-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала снимок в бикини без фотошопа

52-летняя актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала снимок в бикини без фотошопа
Мария Винар

Фото: @gwynethpaltrow

Американская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала откровенный снимок без фотошопа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда «Железного человека» разместила совместное с мужем, сценаристом Брэдом Фэлчаком, фото. Так, Пэлтроу предстала перед камерой в солнцезащитных очках и синем бикини, состоявшем из плавок с низкой посадкой и частично оголявшего грудь бюстгальтера. Ее 54-летний супруг, в свою очередь, позировал топлес.

Поклонники оценили естественную внешность знаменитости в комментариях под публикацией. «Великолепная», «Натуральная красота», «Потрясающе выглядишь», «Настоящая женщина», «По-настоящему красива», — высказывались они.

В июле Гвинет Пэлтроу поделилась новым кулинарным видео и вызвала споры в сети.

