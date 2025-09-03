Ценности
61-летняя Алена Апина станцевала у столба в мини-платье

Певица Алена Апина станцевала у столба в белом мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина показала видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя исполнительница прорекламировала свой новый трек «О как!», показав отрывок со съемок, где предстала в белом мини-платье с глубоким декольте и серебристых босоножках. Также она надела колье и распустила уложенные волнами волосы.

При этом в данном наряде знаменитость станцевала у столба на улице.

В августе Алена Апина также снялась в пиджаке и без штанов в честь 61-летия.

