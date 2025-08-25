Ценности
Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

Российская певица Алена Апина снялась в пиджаке и без штанов в честь 61-летия
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина снялась в откровенном виде в честь 61-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой в белом пиджаке свободного кроя. При этом она отказалась от штанов, продемонстрировав обнаженные ноги.

В то же время артистка распустила волосы, нанесла макияж в естественных тонах и сделала педикюр с красным лаком. «Спасибо всем, кто поздравил, всем, кто только собирается это сделать, и тем, кто сегодня просто вспомнил обо мне и улыбнулся. Я вас всех очень люблю», — указала она в подписи.

Ранее в августе американская певица Мадонна в откровенном образе отпраздновала 67-летие.

