16:06, 3 сентября 2025

Американцы подготовились к резкому сокращению трат

PwC: Американцы готовы сократить расходы самыми резкими темпами с 2020 года
Вячеслав Агапов

Фото: Rick Wilking / Reuters

Американцы готовы сократить расходы самыми резкими темпами с 2020 года. Об этом со ссылкой на исследование аудиторской компании PwC сообщает РИА Новости.

По данным опроса, большинство граждан (84 процента) на фоне роста цен, новых тарифов и растущей стоимости жизни ждут сокращения трат в течение следующих шести месяцев. Они прогнозируют сокращение трат в среднем на пять процентов в годовом выражении, и это рекордное сокращение с момента пандемии.

Наибольшего сокращения ждут расходы на подарки (минус 11 процентов), а траты на путешествия и развлечения собираются сохранить (но они вырастут на процент). Активнее всего урезать расходы планируют зумеры (17-28 лет). В среднем они намерены сокращать расходы на праздники на 23 процента.

Ранее вице-канцлер, глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль призвал министров найти возможности для экономии в целях покрытия дефицита федерального бюджета. «Теперь я ожидаю, что каждый министр определит, где можно сэкономить. <...>Граждане должны чувствовать, что каждый вносит свой вклад в сокращение дефицита», — призвал он.

