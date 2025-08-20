Всех министров Германии призвали экономить

Глава Минфина ФРГ Клингбайль призвал экономить для покрытия дефицита бюджета.

Вице-канцлер, глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что министрам следует найти возможности для экономии в целях покрытия дефицита федерального бюджета. Об этом он высказался в эфире телеканала Sat.1.

Клингбайль уточнил, что при расходах в размере 520,5 миллиарда евро, как предусмотрено в проекте бюджета на 2026 год, каждый должен иметь возможность внести свой вклад. По его словам, правительству Германии нужно покрыть дефицит в размере около 30 миллиардов евро в бюджете на 2027 год.

«Теперь я ожидаю, что каждый министр определит, где можно сэкономить. <...>Граждане должны чувствовать, что каждый вносит свой вклад в сокращение дефицита», — призвал он.

Ранее Клингбайль отреагировал на торговую сделку, согласованную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом. «По сути, я по-прежнему убежден: пошлины наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики. Нам нужны низкие пошлины и открытые рынки», — сказал он.