Анастасия Ивлеева в ультракороткой юбке пробежалась по полю

Российская блогерша Анастасия Ивлеева в ультракороткой юбке пробежалась по полю
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева в откровенном наряде пробежалась по полю. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша поделилась новыми снимками из деревни. На одном из них Ивлеева предстала в белой облегающей майке и ультракороткой розовой юбке, подол которой частично не прикрывал ее ягодицы. Кроме того, на ней были коричневые сапоги, выполненные в ковбойском стиле.

Кроме того, знаменитость опубликовала фото, на которых продемонстрировала фигуру в облегающем белом топе без бюстгальтера и в темно-синих джинсах.

Ранее сообщалось, что Ивлеева снялась в откровенном боди из перьев.

