Бывшая жена убийцы Парубия раскрыла важную деталь о его сыне

Убийца Парубия не хотел, чтобы его сын уходил на фронт
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Елена Черненькая, бывшая жена подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия Михаила Сцельникова, сообщила, что он поссорился со своим сыном из-за его желания уйти на фронт. Важную деталь их отношений она раскрыла в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Когда [сын] уходил на войну, они сильно поссорились. Потому что один был патриотом, а другой нет», — написала она.

По ее словам, Сцельников долгое время общался с сыном после развода в 2000-м году. Уйдя на фронт, Сцельников-младший заблокировал все контакты с отцом.

Ранее убийца Парубия объяснил свои действия местью украинской власти. По словам мужчины, он хочет, чтобы ему быстрее огласили приговор, а также обменяли на военнопленного, чтобы он «мог поехать и найти тело своего сына».

