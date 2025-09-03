Следователи арестовали имущество бывшего российского чиновника по делу о взятке

В Калининграде арестовали имущество экс-чиновника по делу о взятке

В Калининграде арестовали имущество экс-чиновника по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственных органах Следственного комитета России (СКР).

Он обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, в период с 2022 года по 2023 год между ООО «Комплитстрой групп» и государственным заказчиком были заключены контракты на строительство объектов на территории Калининградской области на сумму более 800 миллионов рублей. Контроль за их исполнением возлагался на заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Михаила Саркисова.

В период с января по июнь 2024 года Саркисов получил от директора компании исполнителя взятку в крупном размере. В результате условия договоров не были выполнены, Министерству обороны причинен ущерб.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемого с целью обеспечения исполнения приговора в части штрафа.

