Данные об алкогольном отравлении калининградских школьников 1 сентября не подтвердились

В Калининграде опровергли отравление школьников после встречи с участниками СВО

В социальных сетях, в том числе в Telegram-каналах, распространилась информация, что 1 сентября калининградские школы посетили военнослужащие ВС РФ и ветераны спецоперации (СВО), это привело якобы к госпитализации школьников с алкогольной интоксикацией. Также незадолго до этого в сети распространились скриншоты приказов «об отдельных вопросах соблюдения безопасности населения во время проведения праздничных мероприятий в День знаний» в различных субъектах РФ — в частности, в таких документах говорилось, что 1 сентября в каждой школе должны присутствовать ветераны специальной военной операции, а учителям даны инструкции по взаимодействию с ними. Эти данные не подтвердились.

Сведения об алкогольном отравлении калининградских школьников появились только в скриншоте приказа якобы от Минобразования региона, найти такую информацию в открытых источниках не удалось. Сам документ был датирован 2 сентября и сообщал, что в связи с участием военнослужащих в мероприятиях в День знаний были зафиксированы случаи госпитализации несовершеннолетних с алкогольной интоксикацией. Также в связи с этим вводился ряд требований: провести директорами образовательных учреждений разъяснительную беседу с учителями и учащимися о недопущении тактильного контакта или уединения с участниками и ветеранами СВО на территориях школ; обеспечить проверку военнослужащих; не допускать их на территорию учреждения в случае опьянения. Приказ был подписан министром образования Калининградской области Трусеневой Светланой Сергеевной. При этом на самом сайте ведомства такого документа нет, поиск по номеру приказа №1232/1 также не выдал никаких результатов. Последний приказ, вышедший на сайте калининградского министерства, датирован 5 августа, что свидетельствует о его недостоверности. Также в распространившемся документе видны следы использования фотошопа внизу в графе подписи: подпись пиксельная и выглядит скопированной с другого документа.

В пресс-службе правительства региона также опровергли достоверность документа.

Информация о том, что ранее в регионах России, были приказы об обязательном участии военнослужащих и ветеранов СВО в мероприятиях Дня знаний, также не соответствует действительности. Например, такой документ назвали фейком в Омской области и в Свердловской области (также в фейковом документе сбита нумерация, последний приказ имеет нумерацию 435-д (от 28 августа 2025 года). Похожее опровержение произошло и в Министерстве образования и науки Марий Эл, которое официально назвало похожий документ фейком. Опровержение поступило и от дагестанского ведомства, от ульяновского ЦУР, от мурманского оперативного штаба.

Данные об алкогольном отравлении школьников в Калининградской области и их госпитализации после общения с участниками и ветеранами СВО не получили широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».