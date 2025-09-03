Десятки мигрантов погибли при странных обстоятельствах у берегов Испании

DM: более 60 мигрантов погибли при странных обстоятельствах у берегов Испании

В Испании правоохранительные органы расследуют таинственную гибель 69 мигрантов. Они, по предварительным данным, были убиты другими пассажирами после обвинений в краже воды и колдовстве, написала газета Daily Mail.

Предполагаемые убийства произошли на судне, перевозившем около 320 мигрантов на Канарские острова. После поломки борт около недели дрейфовал в Атлантическом океане. Спустя некоторое время он был обнаружен испанской береговой охраной в 400 километрах от Канарских островов.

Спасателям удалось спасти 251 человека. Позже полиция задержала более 20 из них по подозрению в совершении насильственных действий в отношении погибших пассажиров.

В настоящее время полиция Испании продолжает расследование. Задержанные дают показания.

В июне прошлого года при крушении лодки с мигрантами в Ионическом море у южных берегов Италии погибли 34 человека. В поиске пассажиров судна были задействованы самолеты.

До этого сообщалось, что в районе Кадиса у южных берегов Испании обнаружили тела четырех мигрантов.

