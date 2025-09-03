Футболист ЦСКА рассказал о нетерпимости челябинцев к красящим волосы мужчинам

Игрок ЦСКА Глебов рассказал о нетерпимости челябинцев к красящим волосы мужчинам

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов рассказал о том, как в Челябинске относятся к красящим волосы мужчинам. Об этом сообщает Sport24.

Игрок заявил о нетерпимости челябинцев к такому. «Ответить могут жестко, грубо. Не представляю, как в Челябинске покрасить волосы в красный или даже в белый [цвета]. Тебе подойдут на улице и скажут: "Что за дела? Ты неадекватный?"», — рассказал Глебов.

Также он отметил, что не может позволить себе одеться в розовое. «Так уж я вырос: для меня это невозможно, и все тут», — заявил футболист.

Глебов родился в Казахстане, а в возрасте семи лет переехал с семьей в Челябинск. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.