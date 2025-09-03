Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Уфа
Россия — Лига PARI|8-й тур
Черногория
Сегодня
13:30 (Мск)
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 5-й тур
Финляндия
Сегодня
20:30 (Мск)
Германия
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 5-й тур
Турция
Сегодня
21:15 (Мск)
Сербия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 5-й тур
Янник Синнер
Завтра
03:30 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
10:41, 3 сентября 2025Спорт

Футболист ЦСКА рассказал о нетерпимости челябинцев к красящим волосы мужчинам

Игрок ЦСКА Глебов рассказал о нетерпимости челябинцев к красящим волосы мужчинам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов рассказал о том, как в Челябинске относятся к красящим волосы мужчинам. Об этом сообщает Sport24.

Игрок заявил о нетерпимости челябинцев к такому. «Ответить могут жестко, грубо. Не представляю, как в Челябинске покрасить волосы в красный или даже в белый [цвета]. Тебе подойдут на улице и скажут: "Что за дела? Ты неадекватный?"», — рассказал Глебов.

Также он отметил, что не может позволить себе одеться в розовое. «Так уж я вырос: для меня это невозможно, и все тут», — заявил футболист.

Глебов родился в Казахстане, а в возрасте семи лет переехал с семьей в Челябинск. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

    Акула набросилась на восьмилетнюю девочку и оторвала у нее кусок ноги

    Захарова рассказала о реакции Лаврова на фейковые видео с ним

    Саакашвили пригрозили пожизненным заключением

    Опытные мужчины и женщины дали важные советы новичкам в отношениях

    Раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября

    В Киев прибыл министр обороны Великобритании

    Китай показал ядерную торпеду «Привет Америке»

    В России заметно выросло потребление безалкогольного пива

    Марьяна Ро опубликовала фото в трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости