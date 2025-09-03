Ганчев рассказал о боях в Купянске

Ганчев: ВС России ведут бои на улицах Купянска Харьковской области

Отряды Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) ведут бои на улицах Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава российский областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«По нашей информации, российские передовые штурмовые отряды уже находятся внутри города Купянска и выбивают врага с его улиц», — рассказал чиновник.

По его словам, говорить об установлении определенных позиций в населенном пункте преждевременно, но видно освобождение города.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России контролируют почти половину территории превращенного в крепость города Купянска. Как рассказали в оборонном ведомстве, российские военные уже находятся в центре города, а также в районах, где располагаются наиболее важные административные и промышленные постройки.