11:14, 3 сентября 2025Силовые структуры

Иностранец сделал непристойное предложение школьнице и попал на видео

В Ленобласти иностранец попытался затащить 13-летнюю школьницу в кусты
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленинградской области 39-летний иностранец попытался затащить 13-летнюю школьницу в кусты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, предоставив видео.

По данным канала, 31 августа на Оборонной улице в Мурино девочка сидела на скамейке. К ней подошел мужчина. После короткого разговора он предложил подростку пройти в лес, чтобы поцеловаться. На кадрах видно, как он схватил ее за руку и попытался увести силой. Девочка смогла высвободиться, и ей помогла очевидица.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

