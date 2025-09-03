Иностранец сделал непристойное предложение школьнице и попал на видео

В Ленобласти иностранец попытался затащить 13-летнюю школьницу в кусты

В Ленинградской области 39-летний иностранец попытался затащить 13-летнюю школьницу в кусты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, предоставив видео.

По данным канала, 31 августа на Оборонной улице в Мурино девочка сидела на скамейке. К ней подошел мужчина. После короткого разговора он предложил подростку пройти в лес, чтобы поцеловаться. На кадрах видно, как он схватил ее за руку и попытался увести силой. Девочка смогла высвободиться, и ей помогла очевидица.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.