15:10, 3 сентября 2025Наука и техника

Раскрыты планы Apple на складной iPhone

Apple поверила в успех складного iPhone и планирует продать 10 млн устройств
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американская корпорация Apple уверена, что ее складной смартфон будет популярным на рынке. Об этом в своем блоге заявил известный инсайдер Мин-Чи Ко.

В отчете специалист раскрыл планы компании на первый складной iPhone, который должен выйти в 2026 году. На основе оценки цепочки поставок компонентов автор выяснил, что Apple прогнозирует продать в первый год 8-10 миллионов устройств. Также IT-гигант уверен, что ему удастся реализовать в 2027 году уже 20-25 миллионов складных гаджетов. При этом ранее Apple планировала выпустить и продать не больше 8 и 15 миллионов складных iPhone соответственно.

Также в 2028 году Apple должна представить первый складной iPad. Из-за его достаточно высокой цены, обусловленной дороговизной компонентов, компания прогнозирует продать в первый год не больше одного миллиона планшетов.

Кроме того, Мин-Чи Ко предсказал, что в 2027 году Apple должна выпустить упрощенную и недорогую версию шлема дополненной реальности Vision Pro. Модель Vision Air должна быть успешнее оригинала и разойтись тиражом в миллион экземпляров.

Ранее в китайских соцсетях обнаружили видео с iPhone 17 Pro Max, которое опубликовали за неделю до анонса устройства. Девайс имеет два прямоугольных блока на задней панели: на верхнем расположена тройная камера с лидаром и вспышкой, на нижнем — логотип Apple.

