Израильский министр описал отношение к президенту Сирии поговоркой

Министр Зеев Элькин: Президент Сирии аш-Шараа останется джихадистом

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и в будущем останется джихадистом. На это обратил внимание министр Министерства финансов Израиля по восстановлению севера и юга Зеев Элькин.

«Джихадист вчера — скорее всего, джихадист и сегодня, даже если он надевает модный костюм и галстук», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению министра, следует помнить об окружении сирийского лидера, которые по большей части разделяют радикальные взгляды. А именно они привели аш-Шараа к власти и в отличие от него не пытаются изменить свою позицию, заключил Зеев Элькин.

Ранее бывший израильский дипломат Рада Манцур оценил возможность соглашения с новыми сирийскими властями. По его мнению, это ведет лишь к укреплению Сирии, которая будет представлять угрозу Израилю.