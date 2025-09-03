В Израиле оценили возможность соглашения с Сирией

Дипломат Рада Манцур: Соглашение Израиля с новыми властями Сирии будет временным

Любые соглашения Израиля с новыми властями Сирии будут носить временный характер. На это указал бывший израильский дипломат, друз Рада Манцур.

«Я не верю, что можно договориться с джихадистами. Для них любое соглашение — временное, лишь до тех пор, пока они не наберут достаточно сил для новых атак», — заметил он.

По мнению Рады Манцура, если пытаться примириться с Сирией, то уже через 10-15 лет ее армия будет насчитывать миллион человек, которыми станут управлять джихадисты. «Это очень опасно», — резюмирует дипломат.

Друзская община Израиля, к которой принадлежит Рада Манцур, продолжает настаивать на борьбе с сирийским режимом, который преследует их единоверцев, и требуют от правительства решительных действий.

