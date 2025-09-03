Названо возможное последствие смены режима в Иране

Политолог Циммт: Смена режима в Иране может не вести к отказу от ядерного оружия

Даже если в Иране произойдет смена режима, новые власти страны могут не отказаться от планов по созданию ядерного оружия. На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор исследовательской программы «Иран и шиитская ось» в Институте национальной безопасности при Университете Тель-Авива Раз Циммт.

По словам политолога, в Израиле понимают, что ядерная программа поддерживается иранцами, поэтому даже радикальные изменения могут не вести к отказу от нее. Между тем, новое правительство, в отличие от нынешнего, может отказаться от антиизраильского курса, подчеркнул Раз Циммт.

«Если следующее правительство не сделает своей целью уничтожение Израиля, мы будем согласны на иранскую ядерную программу», — заключил эксперт, добавив, что израильские власти не препятствуют подобным разработкам, например, в Саудовской Аравии.

Ранее член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр обвинил Россию в поддержке Израиля. По его словам, Москва предоставляла израильскому руководству разведданные во время Двенадцатидневной войны в июне этого года.