Известная российская блогерша вышла замуж

Блогерша Мария Миногарова вышла замуж за актера Александра Горчилина

Популярная российская блогерша и модель Мария Миногарова вышла замуж за актера Александра Горчилина, известного по сериалу «Папины дочки» и фильму «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Миногарова опубликовала в соцсети ролик с мужем. «Ну мы поженились», — написала блогерша в сторис. В подписи к публикации она уточнила, что церемония прошла 3 сентября.

Другие подробности не приводятся.

Горчилин сделал Миногаровой предложение в марте на праздновании ее дня рождения. «Это первый настоящий сюрприз в моей жизни. О котором я не догадывалась ни секунды», — рассказала тогда блогерша.

Ранее стало известно, что участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Маргарита Родина вышла замуж. Сообщалось, что ее возлюбленный Евгений сделал ей предложение в августе 2024 года.

