Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:24, 3 сентября 2025Интернет и СМИ

Известная российская блогерша вышла замуж

Блогерша Мария Миногарова вышла замуж за актера Александра Горчилина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @minogarova

Популярная российская блогерша и модель Мария Миногарова вышла замуж за актера Александра Горчилина, известного по сериалу «Папины дочки» и фильму «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Миногарова опубликовала в соцсети ролик с мужем. «Ну мы поженились», — написала блогерша в сторис. В подписи к публикации она уточнила, что церемония прошла 3 сентября.

Другие подробности не приводятся.

Горчилин сделал Миногаровой предложение в марте на праздновании ее дня рождения. «Это первый настоящий сюрприз в моей жизни. О котором я не догадывалась ни секунды», — рассказала тогда блогерша.

Ранее стало известно, что участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Маргарита Родина вышла замуж. Сообщалось, что ее возлюбленный Евгений сделал ей предложение в августе 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть приезжает в Москву». Путин высказался о встрече с Зеленским

    Селена Гомес в купальнике показала несовершенства фигуры

    Трамп раскрыл планы на случай недовольства мирным процессом по Украине

    Путин раскрыл цели СВО на Украине

    Tesla столкнулась с новыми проблемами в Европе

    Сорвавшийся с обрыва в Северной Осетии ослик со сломанной ногой пошел на поправку

    Трамп категорически отверг обвинения по России

    Названы последствия слов Мерца о России

    Хостел в Европе отказал в заселении туристу из-за его национальности

    МИД Украины отреагировал на одно предложение Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости