14:14, 3 сентября 2025

Известного телеведущего госпитализировали с опасной инфекцией

Ведущего Fox News Джона Робертса госпитализировали с малярией
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ron Sachs / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Ведущего американского канала Fox News Джона Робертса госпитализировали с малярией. О том, что он заразился опасной инфекцией, журналист рассказал People.

Телеведущий предположил, что заразился малярией во время поездки в Индонезию. По словам Робертса, через десять дней после возвращения из этой страны он ощутил сильное недомогание.

«У меня болело все тело, от макушки до кончиков пальцев на ногах. Буквально все. Кроме того, на съемках меня настигла неконтролируемая дрожь», — объяснил ведущий. Он добавил, что никогда ранее не чувствовал себя настолько плохо.

Робертс подчеркнул, что поначалу списал эти симптомы на обычную мышечную боль, затем на простуду, и лишь потом обратился к врачу, который, изучив его анализы, порекомендовал госпитализацию.

Ранее сообщалось, что известного российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева укусил клещ. Это случилось во время прогулки лесу в Истринском районе Подмосковья.

