Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 3 сентября 2025Наука и техника

«Калашников» оценил эффективность ракет 9М333 в зоне СВО

«Калашников»: Комплексы с ракетами 9М333 эффективно сбивают дроны-разведчики ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников»»

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» эффективно сбивают дроны-разведчики ВСУ ракетами 9М333. Результативность ракет оценил концерн «Калашников» в Telegram.

Производитель обратил внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий боевую работу «Стрел» группировки войск «Центр». Зенитчики прикрывают позиции артиллеристов на красноармейском направлении.

«Расчеты ЗРК круглыми сутками контролируют воздушное пространство в зонах ответственности, оперативно пресекая зенитными управляемыми ракетами 9М333 все попытки ВСУ провести воздушную разведку местности и вычислить местонахождение наших артиллеристов с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ракета 9М333 предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов, дронов и крылатых ракет. Отмечается, что она действует по принципу «выстрелил и забыл» и отлично проявляет себя в зоне СВО.

В апреле командир ЗРК «Стрела-10» сержант Никита Дубников рассказал, что комплекс, который изначально разработали для борьбы с вертолетами, самолетами и ракетами, эффективно поражает дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обвинение Трампа в адрес России, Китая и КНДР

    Названы регионы России с самым большим числом пенсионеров

    Сырский рассказал о содержании украинских военных под землей

    В России выделили 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

    Россиянки перестали верить в любовь на всю жизнь

    Названы особенности украинской копии УМПК

    Юрист ответила на вопрос о массовых штрафах из-за неприятных запахов от соседей

    Израильский министр описал отношение к президенту Сирии поговоркой

    50-летний телеведущий в эфире пошутил про интимную жизнь с женой и смутил коллегу

    В России упали продажи одной марки автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости