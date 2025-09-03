Культура
13:13, 3 сентября 2025Культура

Киркоров назвал имя новой Примадонны в России

Певец Филипп Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров назвал певицу Люсю Чеботину следующей Примадонной российского шоу-бизнеса. Его цитирует MK.RU.

Исполнитель сравнил Чеботину с королевой, пояснив, что разбирается в таких титулах. «Сначала королева, а потом — Примадонна», — подытожил Киркоров.

Известно, что неофициальное звание Примадонны отечественного шоу-бизнеса закрепилось за бывшей женой Киркорова, певицей Аллой Пугачевой, после того как она исполнила одноименную песню на «Евровидении» в 1997 году. По словам самой артистки, она посвятила эту композицию актрисе Людмиле Гурченко.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что ей не нужно звание Примадонны, принадлежавшее Пугачевой. Певица призвала сравнивать ее лишь с другими артистками народного жанра, включая Людмилу Зыкину, Ольгу Воронец и Лидию Русланову.

