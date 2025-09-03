Экономика
14:05, 3 сентября 2025Экономика

Конкуренцию российского бизнеса с китайским назвали невозможной

Калинин: Российскому бизнесу невозможно конкурировать с китайским производителем
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российский бизнес не может конкурировать с китайским производителем. Невозможными назвал перспективы соперничества с компаниями из КНР президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин, его слова приводит Пятый канал.

На полях ВЭФ-2025 эксперт отметил, что китайские компании — одни из самых серьезных конкурентов для отечественного бизнеса. Причина этому — масштабы местного рынка. Бизнес в КНР работает для 1 миллиарда и 300 миллионов одних только соотечественников, в то время как российский рынок составляет лишь 130 миллионов потребителей.

«Это просто наглядный пример. Мы с тревогой смотрим на то, что нашему бизнесу очень тяжело — а иногда и невозможно — конкурировать с китайским производителем. Причем на нашем, родном, внутреннем рынке», — пояснил он.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев жаловался правительству на обвальное падение продаж «АвтоВАЗа» и просил найти способ для помощи. Производителю сложно конкурировать с импортными автомобилями даже с учетом роста утилизационного сбора, не исключено, что осенью его заводы перейдут на четырехдневную рабочую неделю, хотя решение пока не принято.

