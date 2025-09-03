Минобороны показало подтверждение контроля над половиной Купянска

Минобороны показало подтверждающее контроль над половиной Купянска видео

Российские войска контролируют около половины территории Купянска Харьковской области. Подтверждающие кадры показало Минобороны России в Telegram.

«Кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованном видео запечатлены российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий. В частности, речь идет об администрации города, городской электроподстанции и телевышке. Отмечается, что российские войска продолжают операцию по взятию населенного пункта и прилегающих районов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины заблокировали выезд из Купянска для местных жителей. Отмечается, что они также начали занимать жилые дома и отправлять горожан копать траншеи и окопы, готовясь к городским боям.