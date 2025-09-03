Бывший СССР
12:26, 3 сентября 2025

Минобороны показало подтверждение контроля над половиной Купянска

Минобороны показало подтверждающее контроль над половиной Купянска видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска контролируют около половины территории Купянска Харьковской области. Подтверждающие кадры показало Минобороны России в Telegram.

«Кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованном видео запечатлены российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий. В частности, речь идет об администрации города, городской электроподстанции и телевышке. Отмечается, что российские войска продолжают операцию по взятию населенного пункта и прилегающих районов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины заблокировали выезд из Купянска для местных жителей. Отмечается, что они также начали занимать жилые дома и отправлять горожан копать траншеи и окопы, готовясь к городским боям.

