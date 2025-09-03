Забота о себе
Мужчина влюбился в незнакомку в самолете и сделал неприятное открытие в аэропорту

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

31-летний житель США рассказал о необычной встрече в самолете. Его историю опубликовало издание Mirror.

Мужчина рассказал, что был ошеломлен, когда рядом с ним села великолепная женщина и начала кокетничать. За время полета он влюбился в попутчицу и даже договорился встретиться с ней, как только самолет приземлится. «Мы обсудили наши планы и то, куда мы летим. Она сказала, что собирается в Лос-Анджелес навестить друзей, а я признался, что еду туда по работе. В какой-то момент она начала гладить меня, положила свою ногу на мою и подняла подлокотник, разделявший нас, чтобы стать ближе», — вспоминает он.

Американец решил, что попутчица одинока, и предложил вечером вместе выпить. «Оказалось, что она остановилась в том же отеле, что и я, что было безумием. В конце концов мы обменялись номерами телефонов и построили планы на тот вечер», — продолжил он. Однако, когда самолет приземлился, женщина быстро отстегнула ремень безопасности и покинула самолет одной из первых.

Позднее мужчина увидел ее у стойки выдачи багажа — в объятиях другого и с обручальным кольцом на пальце. Когда же в тот вечер он зашел в бар отеля, женщина была там и кокетливо смотрела ему в глаза с другого конца стойки, несмотря на то, что рядом сидел муж. Комментаторы предположили, что мужчина стал жертвой сговора женатой пары, решившей таким образом подогреть отношения.

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал признаки нарциссов, которые можно заметить на первом свидании. Он отметил, что при первой встрече такой человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным.

