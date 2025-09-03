Мужчина влюбился в незнакомку в самолете и сделал неприятное открытие в аэропорту

31-летний житель США рассказал о необычной встрече в самолете. Его историю опубликовало издание Mirror.

Мужчина рассказал, что был ошеломлен, когда рядом с ним села великолепная женщина и начала кокетничать. За время полета он влюбился в попутчицу и даже договорился встретиться с ней, как только самолет приземлится. «Мы обсудили наши планы и то, куда мы летим. Она сказала, что собирается в Лос-Анджелес навестить друзей, а я признался, что еду туда по работе. В какой-то момент она начала гладить меня, положила свою ногу на мою и подняла подлокотник, разделявший нас, чтобы стать ближе», — вспоминает он.

Американец решил, что попутчица одинока, и предложил вечером вместе выпить. «Оказалось, что она остановилась в том же отеле, что и я, что было безумием. В конце концов мы обменялись номерами телефонов и построили планы на тот вечер», — продолжил он. Однако, когда самолет приземлился, женщина быстро отстегнула ремень безопасности и покинула самолет одной из первых.

Позднее мужчина увидел ее у стойки выдачи багажа — в объятиях другого и с обручальным кольцом на пальце. Когда же в тот вечер он зашел в бар отеля, женщина была там и кокетливо смотрела ему в глаза с другого конца стойки, несмотря на то, что рядом сидел муж. Комментаторы предположили, что мужчина стал жертвой сговора женатой пары, решившей таким образом подогреть отношения.

