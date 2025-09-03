Названо условие визита Трампа в Россию

Политолог Дудаков: Визит Трампа в Россию зависит от прагматичности Белого дома

Визит президента США Дональда Трампа в Россию во многом будет зависеть от соответствующей политической воли со стороны Белого дома, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он подчеркнул, что приезд американского лидера стал бы большим дипломатическим достижением.

«Активизируются контакты по линии рабочих групп между Россией и США, и в рамках этой работы действительно может зайти речь об ответном визите Трампа. Тем более это было бы вежливо и правильно с точки зрения дипломатического этикета, — сказал политолог. — Сейчас, как мы видим, администрация Трампа призывает нашу сторону к проведению там двух- или трехсторонней встречи с украинской стороной, и здесь мы пока не видим подвижек. Поэтому говорить о визите Трампа в ближайшее время пока преждевременно».

Тем не менее, по словам Дудакова, потенциальный приезд американского лидера в Россию стал бы прорывом в двусторонних отношениях, который также позволит серьезно активизировать переговорный трек. Политолог подчеркнул, что такое событие стало бы прорывом даже в случае отсутствия быстрых подвижек по урегулированию украинского конфликта.

«Многое сейчас будет зависеть от политической воли со стороны Белого дома. Поэтому, если администрация Трампа проявит прагматичный подход, его визит в Россию действительно может состояться», — заключил Дудаков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ждет Трампа с ответным визитом. Дипломат добавила, что решение вопроса о возможных сроках визита находится в компетенции администраций президентов России и США.