10:11, 3 сентября 2025Мир

Захарова высказалась об ожидании ответного визита Трампа в Россию

Захарова: Россия ждет Трампа с ответным визитом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Российская сторона ждет президента США Дональда Трампа с ответным визитом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Об этом сказал президент нашей страны [Владимир Путин] по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он сделал соответствующие заявления», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Путин публично пригласил главу Белого дома в Россию. Дипломат добавила, что решение вопроса о возможных сроках визита находится в компетенции администраций президентов России и США.

15 августа в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Путин пригласил Трампа в Москву . Американский лидер ответил, что это интересно и вполне возможно.

