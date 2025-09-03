Наука и техника
10:21, 3 сентября 2025Наука и техника

Названы особенности украинской копии УМПК

Украинская копия российских бомб с УМПК получила западную электронику
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Украинское изделие, которое является копией российского универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), получило западную электронику. Особенности умной бомбы назвал Telegram-канал «Война История Оружие».

Комплект оборудования, который разрабатывает частное конструкторское бюро «Медоед», проходит испытания. Как пишет канал, разработка проходит без государственного финансирования.

Разработчики хотят достичь дальности планирования бомбы в 80 километров при сбросе со средних высот. Предварительная стоимость одного модуля, который создан на основе западных компонентов, составляет 25 тысяч долларов.

В июне стало известно, что на Украине начали испытывать копию российского УМПК. Изначально бомбу ФАБ-500 с модулем коррекции тестировали с борта бомбардировщика Су-24М. После сброса бомбы крылья модуля раскрываются и боеприпас планирует к цели по заданным координатам.

    Все новости