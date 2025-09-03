Россия
07:02, 3 сентября 2025

Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу станции в российском регионе

Слюсарь: Снаряд попал на крышу станции Кутейниково в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу здания железнодорожной станции в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пассажиры и сотрудники станции Кутейниково в Чертковском районе были эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белую Калитву в Ростовской области. Сообщалось, что около 22:00 в городе начали работать средства противовоздушной обороны, прогремели взрывы. По словам очевидцев, было сбито несколько воздушных целей.

