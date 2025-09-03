Россия
16:58, 3 сентября 2025

Новобранцу СВО перечислили в 12 раз меньше обещанной выплаты за заключение контракта

В Иванове участнику СВО перечислили в 12 раз меньше обещанной выплаты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Иваново новобранцу специальной военной операции (СВО) на Украине перечислили в 12 раз меньше обещанной выплаты за заключение контракта. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Речь идет о региональной единовременной денежной выплате, которую участник СВО получил несвоевременно и не в полном объеме.

По данным ведомства, россиянин заключил контракт с Минобороны России в апреле 2024 года и отправился на фронт. Однако выплату от региона он получил только через один год и три месяца — в июле 2025-го. Бойцу перечислили 50 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю департамента социальной защиты населения Ивановской области. После этого бойцу перечислили положенные ему по закону 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что чиновники выплатили семье из Ханты-Мансийского автономного округа в пять раз меньше положенного за не вернувшегося с фронта бойца и объяснили это тем, что вдова участника СВО была зарегистрирована в другом регионе.

