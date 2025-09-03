Новобранцу СВО перечислили в 12 раз меньше обещанной выплаты за заключение контракта

В Иваново новобранцу специальной военной операции (СВО) на Украине перечислили в 12 раз меньше обещанной выплаты за заключение контракта. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Речь идет о региональной единовременной денежной выплате, которую участник СВО получил несвоевременно и не в полном объеме.

По данным ведомства, россиянин заключил контракт с Минобороны России в апреле 2024 года и отправился на фронт. Однако выплату от региона он получил только через один год и три месяца — в июле 2025-го. Бойцу перечислили 50 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю департамента социальной защиты населения Ивановской области. После этого бойцу перечислили положенные ему по закону 600 тысяч рублей.

