Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:31, 3 сентября 2025Путешествия

Объездивший мир на мотоцикле индийский кругосветчик назвал самую небезопасную страну

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Daily Mail

Объездивший мир на мотоцикле индийский кругосветчик назвал Великобританию самой небезопасной страной после того, как у него там украли байк. Об этом мужчина рассказал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание Daily Mail.

По словам 33-летнего Йогеша Алекари, в конце августа он припарковал свой мотоцикл в Ноттингеме и отправился позавтракать. Однако вернувшись, не обнаружил байк на месте. Транспортное средство было загружено всеми его вещами. Он подчеркнул, что в Мумбаи ощущал себя гораздо безопаснее.

«Индия — самое безопасное место для путешествий. Мы никогда не блокируем колеса байков, это успех нашей полицейской системы», — заключил он.

При этом ранее россияне назвали Индию в числе одной из самых опасных стран для путешествий. В списке также оказались Израиль и Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Российской учительнице подарили букет с траурной лентой

    В Госдуме оценили тюремный срок бывшему главе IBU

    Артемий Лебедев раскритиковал получившего европейское гражданство иноагента

    Объездивший мир на мотоцикле индийский кругосветчик назвал самую небезопасную страну

    Гастроэнтеролог назвала самые полезные перекусы для школьников

    Цены на российскую нефть упали

    В МИД Украины назвали список стран для возможной встречи Зеленского и Путина

    Анастасия Ивлеева в ультракороткой юбке пробежалась по полю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости