Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 3 сентября 2025Силовые структуры

Обвиняемый в теракте россиянин оказался серьезно болен

Фигурант дела о взрыве в Самаре заболел туберкулезом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «63.RU | НОВОСТИ САМАРЫ | ТОЛЬЯТТИ»

Фигурант дела о теракте в Самаре Сергей Семакин заболел туберкулезом. Об этом он заявил на первом заседании в Центральном окружном военном суде, его слова приводит РИА Новости.

Семакин рассказал, что «приболел» и пьет таблетки, потому его состояние заторможенно.

Мужчине вменяют статьи о совершении теракта и незаконном обороте взрывных устройств. По данным следствия, утром 27 февраля Семакин приехал к зданию правительства Самарской области и бросил на крыльцо ручную осколочную гранату РГД-5, которую нашел в 2024 году на городском кладбище. Поводом для этого стало несогласие с действиями и решениями органов власти. В результате повреждения получила только тротуарная плитка, никто не пострадал.

Фигурант признал вину частично, отрицая умысел совершить теракт.

Ранее сообщалось, что блогер Арсен Маркарян написал письмо из СИЗО и заявил о сотнях ошибок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина

    В России мусульманин пошел в суд из-за проданного во «Вкусно и точка» бургера

    Каллас отреагировала на встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Дибров пошутил о потере работы

    Птица сорвала полет российского самолета в Азию

    Раскрыта судьба оказавшихся на Украине без денег и действующих документов россиян

    Адвокат раскрыл желание обвиняемого в вымогательстве у бойцов СВО

    Слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США объяснили

    Канадский хоккеист ЦСКА назвал любимые и нелюбимые русские блюда

    Назван главный страх граждан России перед СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости