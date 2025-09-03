Обвиняемый в теракте россиянин оказался серьезно болен

Фигурант дела о взрыве в Самаре заболел туберкулезом

Фигурант дела о теракте в Самаре Сергей Семакин заболел туберкулезом. Об этом он заявил на первом заседании в Центральном окружном военном суде, его слова приводит РИА Новости.

Семакин рассказал, что «приболел» и пьет таблетки, потому его состояние заторможенно.

Мужчине вменяют статьи о совершении теракта и незаконном обороте взрывных устройств. По данным следствия, утром 27 февраля Семакин приехал к зданию правительства Самарской области и бросил на крыльцо ручную осколочную гранату РГД-5, которую нашел в 2024 году на городском кладбище. Поводом для этого стало несогласие с действиями и решениями органов власти. В результате повреждения получила только тротуарная плитка, никто не пострадал.

Фигурант признал вину частично, отрицая умысел совершить теракт.

