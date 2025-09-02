Силовые структуры
Блогер Маркарян написал письмо из СИЗО и заявил о сотнях ошибок

Блогер Маркарян в письме из СИЗО объяснил свои поступки последствиями депрессии
Наталия Белова
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы / РИА Новости

Блогер Арсен Маркарян, задержанный по подозрению в реабилитации нацизма, написал письмо из СИЗО, в котором признал, что совершил сотни ошибок. Он заявил, что причиной его скандальных высказываний стали депрессия и ее последствия. Письмо есть в распоряжении «Ленты.ру».

Маркарян заявил, что с 2017 года находился в депрессии, от которой пытался лечиться самостоятельно, экспериментируя с различными аптечными препаратами.

«Вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных периодов, тревога и панические атаки — все это преследовало меня на протяжении многих лет, пока я наконец-то не обратился за профессиональной помощью к специалистам. В этом нездоровом состоянии я вел эфиры, говорил много бредовых и странных вещей, часть из которых даже не помню. Конечно, сейчас, находясь в адекватном состоянии, я твердо заявляю, что не согласен с выступлениями того периода моей деятельности», — признался блогер.

Он также утверждает, что непублично проводил благотворительные акции, в рамках которых помогал российским военным, женщинам в тяжелых жизненных ситуациях и детским домам. В письме блогер также объяснил свое нахождение в России.

«Хотел жить в своей стране, которую люблю, планировал приносить пользу обществу, надеясь, что моя актуальная позиция и позитивное намерение всем очевидны», — заключил Маркарян.

Маркаряна задержали 23 августа на трассе по направлению в Белоруссию. Его обвинили в реабилитации нацизма, поводом стало видео блогера, размещенное в интернете не позднее 25 февраля 2025 года. Во время допроса он заявил, что не узнает человека на видео, а канал, на котором размещена запись, ему якобы не знаком.

Маркарян стал известен из-за его провокационных высказываний о женщинах и отношениях. В частности, он рассказывал о сексе с несовершеннолетними девочками, называл женщин «профессиональными предательницами», сравнивал их с животными, проводил вебинар с говорящим названием «Шлюхоброня», где учил мужчин противостоять женским манипуляциям.

Блогер также призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

