12:21, 3 сентября 2025

Опубликовано историческое фото «Панциря»

Впервые продемонстрированный в 2007 году «Панцирь-С1» показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», который впервые продемонстрировали публично в 2007 году, показали на фото. Исторический снимок опубликовал Telegram-канал «Вестник ПВО».

На фото виден «Панцирь-С1», представленный во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2007 в августе. Модернизированный комплекс оснастили новым многофункциональным локатором сопровождения целей, который увеличил количество одновременно поражаемых объектов. Опытный образец базового «Панциря» показали на МАКС-95.

Также канал опубликовал фото «Панцирей», которые впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2010 года.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от средств воздушного нападения. Комплекс несет 12 зенитных ракет и 2 пушки калибра 30 миллиметров.

В июле госкорпорация «Ростех» сообщила, что ракета из состава ЗРПК «Панцирь» часть траектории летит без инверсионного следа, поэтому ее сложно заметить.

    Все новости