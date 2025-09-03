Опубликовано историческое фото «Панциря»

Впервые продемонстрированный в 2007 году «Панцирь-С1» показали на фото

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», который впервые продемонстрировали публично в 2007 году, показали на фото. Исторический снимок опубликовал Telegram-канал «Вестник ПВО».

На фото виден «Панцирь-С1», представленный во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2007 в августе. Модернизированный комплекс оснастили новым многофункциональным локатором сопровождения целей, который увеличил количество одновременно поражаемых объектов. Опытный образец базового «Панциря» показали на МАКС-95.

Также канал опубликовал фото «Панцирей», которые впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2010 года.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от средств воздушного нападения. Комплекс несет 12 зенитных ракет и 2 пушки калибра 30 миллиметров.

В июле госкорпорация «Ростех» сообщила, что ракета из состава ЗРПК «Панцирь» часть траектории летит без инверсионного следа, поэтому ее сложно заметить.