Забота о себе
07:00, 3 сентября 2025Забота о себе

Парам раскрыли необычный способ вывести сексуальную жизнь на новый уровень

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Улучшить сексуальную жизнь и вывести ее на новый уровень поможет взаимная мастурбация, уверяет сексолог Джулия Джанерини. Такой необычный совет она дала парам в разговоре с изданием Metropoles.

«Взаимная мастурбация — это еще один вариант секса, выходящий за рамки проникновения», — пояснила Джанерини. По ее словам, с помощью этой практики можно установить тесную связь с партнером и разнообразить интимную жизнь.

Взаимная мастурбация, как отметила специалистка, подразумевает использование не только рук, но и секс-игрушек. Выбор стоит остановить на той, которая понравится как мужчине, так и женщине. Однако, чтобы все прошло хорошо, Джанерини посоветовала обсудить эту идею с партнером, причем не во время полового акта, чтобы не создавать лишнее напряжение.

Ранее психиатр Кармита Абдо рассказала, когда сексуальное воздержание начинает негативно влиять на ментальное здоровье. По ее словам, для каждого человека этот отрезок времени является индивидуальным.

    Все новости