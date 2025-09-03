Перечислены укрепляющие сосуды ягоды

Диетолог Волкова: Ежевика и малина богаты витамином С

Некоторые сезонные ягоды полезны для сердечно-сосудистой системы, рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. Укрепляющие сосуды ягоды она перечислила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, таким свойством обладает ежевика. Эта ягода богата витамином С и антиоксидантами, что и делает ее полезной для сосудов. Много витамина C, а также марганца и клетчатки содержит и малина, добавила Волкова.

Кроме того, диетолог посоветовала добавить в рацион чернику и голубику, которые полезны для зрения, и виноград темных сортов, благотворно влияющий на сердечно-сосудистую системы. В число полезных ягод она также включила крыжовник, способствующий хорошему пищеварению, а также арбузы и дыни, богатые калием и магнием.

