Забота о себе
21:05, 29 августа 2025Забота о себе

Врач подсказала способ взбодриться после бессонной ночи без кофе

Эндокринолог Павлова: Фрукты и овощи помогают взбодриться после бессонной ночи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что фрукты и овощи помогают взбодриться после бессонной ночи. Способ смягчить последствия недосыпа без кофе она подсказала в своем Telegram-канале.

Специалистка указала, что фрукты и овощи содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, благодаря чему быстро восполняют энергию, особенно если организм ослаблен недостатком сна.

По словам врача, бодрящее свойство растительной пищи было доказано в ходе исследования, где молодых людей из Европы, Новой Зеландии и США попросили вести дневник активности и настроения. Наблюдения показали, что сильнее всего на эмоциональное состояние влияет сон, но фрукты и овощи также могут поднять настроение и компенсировать недосып. «После бессонной ночи нужно спасаться не кофеином и сладостями — они точно не помогут. А вот тарелка свежих фруктов или салат дадут реальную поддержку», — уверена врач.

Ранее диетолог Аманда Фигейредо опровергла пользу популярной утренней привычки. По ее словам, нет доказательств, что стакан теплой воды после пробуждения улучшает пищеварение или ускоряет обмен веществ.

