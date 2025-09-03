Из жизни
17:06, 3 сентября 2025Из жизниЭксклюзив

Переехавшая в Турцию россиянка рассказала о необычном досуге местных мужчин

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Россиянка по имени Марго, переехавшая в Турцию на время, рассказала, что так не смогла привыкнуть к необычному досугу местных жителей. Подробностями своей жизни за границей она поделилась с «Лентой.ру».

Марго жила в Турции из-за работы мужа. Она призналась, что у нее так и не получилось проникнуться любовью к этой стране. По словам женщины, ей было сложно переносить местную жару. Турки же были привычны к такой погоде, поэтому часто собирались на улице, пили чай и курили кальян.

«У мужчин за 50-60 лет есть очень прикольная манера: собираться и играть в какую-то настольную игру», — рассказала Марго. Она объяснила, что турок не встретишь на прогулке по набережной со стаканчиком кофе в руках. В Турции не принято так проводить свободное время, в отличие от родного для Марго Санкт-Петербурга.

Ранее россиянка, уехавшая во французский город Тулузу, раскрыла особенности общения с местными мужчинами. «Во Франции у мужчин не принято закрывать девушке счет, дарить на свидании цветы, да и в целом проявлять щедрость», — объяснила она.

