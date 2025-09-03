Первый зампред Сбера рассказал о работе филиала в Индии

Александр Ведяхин отметил важность работы с Индией

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на бизнес-ланче «Россия — Индия: экономика будущего» напомнил, что Сбер работает в Индии 15 лет.

«У нас в стране находится филиал. Все платежи мы проводим очень и очень хорошо. Мы присутствуем в Дели, в Мумбаи, у нас есть IT-хаб в Бангалоре. И мы всегда приветствуем клиентов, которые реализуют свои бизнес-инициативы с помощью Сбера. В 2020 году начался, в нашем понимании, тренд в направлении Индии. У Сбера по крайней мере он начался. И мы активно продвигаем вперед нашу индийскую повестку. И цель стоит в 100 миллиардов долларов», — отметил Ведяхин.

Также первый зампред Сбера на полях ВЭФ отметил, что в данном направлении сделано множество шагов, однако работа еще предстоит.

«Мы говорили о том, что необходимо снижать барьеры и со стороны российской, и со стороны индийской. Мы надеемся, что индийская сторона снизит тарифы, что мы синхронизируем наши технологические требования. Есть еще большая тема — рабочая сила: как именно рабочая сила из Индии может использоваться в Российской Федерации. Мы говорили о том, как привлекать индийскую рабочую силу в Россию, какие барьеры для этого надо снижать. Мы говорили, конечно, про бизнес-девелопмент, мы хотим, чтобы в России активно работали с клиентами из Индии. Мы хотим, чтобы контактов было как можно больше. Сбер делает достаточно много усилий в данном направлении. Если смотреть потенциал контрактов, то это более 50 миллиардов рублей — заметная сумма, которая может быть заметным вкладом для достижения той цели, о которой мы говорим. Сбер активно проводит платежи между Россией и Индией. Уже сейчас могу сказать, что 60 процентов платежей проходит быстрее чем за 10 минут. До конца года мы будем делать все платежи в течение 10-15 минут», — сказал Ведяхин.

Также речь шла о взаимодействии в части образования.

«Это очень большое направление, потому что, если индийским представителям нужно делать бизнес в России или российским в Индии, им надо образовываться. Можно скачать с сайта Сбера специальный гайд, как делать бизнес в Индии или в России. Но тех, кто хочет делать большой бизнес, мы приглашаем на нашу совместную программу с Высшей школой экономики, она посвящена бизнесу между Россией и Индией», — сказал Александр Ведяхин.

