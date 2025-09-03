Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

Песков: РФ надеется, что Трамп в переносном смысле говорил о заговоре против США

Москва надеется, что американский президент Дональд Трамп в переносном смысле говорил о «заговоре» России, КНДР и Китая против США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Будем надеяться, что речь шла в каком-то переносном смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строит», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сотрудничество между КНР, КНДР и Россией осуществляется во благо стран, а не против кого-то.

Ранее Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину и попросил его передать приветствие российскому и северокорейскому коллегам Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Американский лидер добавил, что страны «готовят заговор» против Соединенных Штатов.

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что Трамп сделал это заявление с иронией. Он добавил, что все понимают, какую роль играют США, нынешняя администрация Трампа и лично американский лидер в международных раскладах.