Певец Шуфутинский назвал 3 сентября народным праздником

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский поделился мнением, что 3 сентября стало народным праздником. Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.

«Третье сентября — удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным», — отметил он.

Артист также подчеркнул, что каждый год 3 сентября собирает тысячи поклонников, которые приходят на его концерт и отмечают этот день в знак любви к его творчеству.

Ранее телеведущая Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября. В своих соцсетях она отметила, что все, кто пошутят насчет этой темы, попадут в ад.

До этого стало известно, что в преддверии 3 сентября россияне бросились скупать товары, имеющие отношение к Михаилу Шуфутинскому, исполнившему хит про этот день.

