Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября и пригрозила попаданием в ад

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

«Всем вам запрещено сегодня шутить на тему даты. Все, кто пошутят, попадут в ад. Я вас предупредила», — написала Собчак.

Ранее стало известно, что в преддверии 3 сентября россияне бросились скупать товары, имеющие отношение к советскому и российскому эстрадному певцу-шансонье Михаилу Шуфутинскому, исполнившему хит про этот день. В этом году отсылающие к песне товары стали покупать еще активнее. Сильнее всего вырос спрос на диски исполнителя.

До этого Шуфутинский рассказал о причине отказа исполнять свой хит «3 сентября» на протяжении 10 лет. По словам заслуженного артиста РФ, его композиция, вышедшая в 1994 году, не подходила под репертуар того времени.