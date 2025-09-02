Россияне бросились скупать товары с Шуфутинским

«Авито»: Продажи дисков Шуфутинского выросли в 1,5 раза перед 3 сентября

В преддверии 3 сентября россияне бросились скупать товары, имеющие отношение к советскому и российскому эстрадному певцу-шансонье Михаилу Шуфутинскому, исполнившему хит про этот день, выяснили аналитики «Авито». С результатами исследования платформы ознакомилась «Лента.ру».

В этом году отсылающие к песне товары стали покупать еще активнее, указали аналитики. Сильнее всего вырос спрос на диски исполнителя. В августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажи выросли в полтора раза — на 58 процентов. Продажи календарей с изображением Шуфутинского выросли год к году на 9 процентов.

В целом товары, имеющие отношение к исполнителю, за последний год стали покупать чаще на 8 процентов.

Ранее Шуфутинский раскрыл секрет похудения на 20 килограммов. Артист признался, что похудел с помощью ведения пищевого дневника и подсчета калорий. Кроме того, исполнитель не забывает про физическую активность в виде плавания в бассейне и массаж.

До этого певец рассказывал о том, почему не исполнял песню «3 сентября» на протяжении 10 лет после ее выхода. По словам заслуженного артиста РФ, композиция, вышедшая в 1994 году, не подходила под репертуар того времени.